Формулу определения цены на газ надо менять

Прежде всего, необходимо установить адекватную базовую цену газа для Украины. У нас, с учетом определенного анализа, есть основания считать, что на сегодня заложенная в формуле для расчета цены газа для Украины базовая стоимость в 450 долларов ничем не обоснована и завышена на 50-60 долларов. То есть, она должна быть на уровне 390 долл. за тысячу кубометров. Кроме того, если мы работаем при закупке газа по принципу «бери или плати», то такой же принцип надо использовать и при транзите газа - «транспортируй или плати». Должен быть зафиксирован объем газа для транзита, к примеру, 100 млрд кубометров, и оплата как за газ Украиной, так и за транзит Россией должна проходить, скажем так, по симметричным правилам, с основательными экономическими обоснованиями.

Формулу для определения цены на газ надо менять принципиально. В ней, к примеру, учтена стоимость газойля, который не используют в Украине в порядке замещения. Вместе с тем, типично украинские энергоносители в формуле не учтены – торф, древесина, уголь и т.д.

Также оптимальным вариантом было бы снятие запретов на реэкспорт и экспорт газа. Еще в феврале 2008 года Президент внес в директивы на проведение газовых переговоров этот пункт, но, к сожалению, он не был реализован.

Полностью интервью Соколовского УНИАН см. http://economics.unian.net/rus/detail/26739