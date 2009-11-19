Соколовский: Штрафы к Украине могут применены в любой момент

На сегодняшний день существует лишь устная договоренность между премьерами о неприменении штрафных санкций. На бумаге это не зафиксировано.

Нигде также не зафиксировано, когда вообще штрафы могут быть выставлены. Этот штраф, к примеру, может быть выставлен в 2017 году, раньше или позже. Российская сторона заявляет, что штрафов не будет, так как экономика Украины и так страдает от кризиса. А когда ситуация начнет налаживаться, где гарантия, что об этих штрафах не вспомнят? Давайте подождем январь. Не исключено, тогда появится меседж - если вы не выберете президентом Тимошенко, то получите штрафные санкции. Сейчас мы фактически являемся свидетелями попыток премьера использовать газовую тематику в избирательной кампании. Скорее всего, речь идет собственно о заранее запрограммированном позиционировании Юлии Тимошенко как единственного политика, способного решить проблемные газовые вопросы с Россией. Речь идет о мощном инструменте давления на избирателя, заложенном еще в январе 2009 года.

Полностью интервью Б. Соколовского УНИАН вы можете прочитать по адресу: http://economics.unian.net/rus/detail/26739