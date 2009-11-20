Тимошенко: Украина и Россия выполняют газовый договор

Украина и Россия выполняют условия договора о поставках газа в Украину и его транзите в Европу. Об этом премьер-министр Украины Юлитя ТИМОШЕНКО заявила вчера в ходе Пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, передает корреспондент УНИАН.

«Мы смогли именно в 2009 году подписать долгосрочный до 2019 года контракт на поставки российского газа в Украину, по транзиту российского газа через Украину в Европу. Это был прорыв в наших отношениях в газовом секторе», - заявила украинский премьер.

«Сегодня мы выполняем – и мы, и вы – совместно выполняем этот договор», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что «вы (Россия) как сильная страна, идете навстречу Украине, для того чтобы учесть кризисные условия, и выполнение газовых контрактов происходило с учетом кризисных явлений».

Премьер Украины подчеркнула, что, несмотря на кризис, Украина своевременно оплачивала и в дальнейшем будет оплачивать поставленный газ. «Украина рассчитывается и будет рассчитываться своевременно, а, кроме того, мы будем очень аккуратно и четко осуществлять наши функции по транзиту российского газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер Украины еще раз подчеркнула, что ее правительство совместно с правительством Владимира ПУТИНА обеспечили стабильные поставки газа в Украину, а также его транзит в Европу.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года.

6 ноября начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания рассчитывает достигнуть договоренности с ОАО «Газпром» об изменении отдельных положений контрактов на поставку и транзит российского газа.

19 ноября В.ЮЩЕНКО направил письмо Президенту РФ В.МЕДВЕДЕВУ, в котором обратил его внимание на необходимость пересмотра договора на поставки газа в Украину в 2010 году.