Тимошенко: Украина и в дальнейшем будет обеспечивать стабильный транзит газа и своевременную оплату

Ялта. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает подписание газовых контрактов 19 января 2009 года прорывом в отношениях с Россией и отмечает, что их условия выполняются обеими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила 19 ноября в Ялте в ходе Пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Это (подписание контрактов в январе с.г. - УНИАН) был прорыв в наших отношениях в газовом секторе, и сегодня мы выполняем – и мы, и вы – совместно выполняем этот договор, и очень важно, что вы, как сильная страна, идете навстречу Украине для того, чтобы учесть кризисные условия, и выполнение газовых контрактов происходило с учетом кризисных явлений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, она подчеркнула, что, несмотря на кризис, Украина своевременно оплачивала и в дальнейшем будет оплачивать поставленный газ.

«Украина рассчитывается и будет рассчитываться своевременно, а, кроме того, мы будем очень аккуратно и четко осуществлять наши функции по транзиту российского газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер Украины подчеркнула, что ее правительство совместно с правительством Владимира ПУТИНА обеспечили стабильные поставки в Украину газа, а также его транзит в Европу.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент Украины Виктор Ющенко ранее в открытом письме Дмитрию Медведеву предложил президенту РФ срочно изменить газовые контракты, чтобы избежать проблем с поставками газа в Украину и его транзитом в Европу. По словам В.Ющенко, этой зимой Украина должным образом обеспечит транзит газа европейским потребителям, но уже весной могут начаться проблемы. Помощник президента РФ Сергей Приходько заявил, что письмо В.Ющенко содержит элементы политического шантажа.