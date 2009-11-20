Тимошенко примет участие в открытии газопровода в Севастополе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 10 января 2010 года в Севастополе примет участие в церемонии сдачи в эксплуатацию газопровода высокого давления, который обеспечит стабильное и качественное газоснабжение города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН вчера вечером в эфире ТРК «Черноморская».

По словам С.КУНИЦЫНА, «благодаря правительству Украины сегодня в Севастополе заканчивается гигантская стройка, о которой мечтали миллионы севастопольцев послевоенного периода. За три года правительство выделило 150 млн. грн., в том числе за последний месяц - 40 млн. грн. на строительство газового кольца (так называемого дюкера)», которого Севастополю очень не доставало.

«10 января мы сдадим газопровод высокого давления: 15 километров по суше, 1,6 километра на глубине 20 метров по дну Черного моря (в Севастопольской бухте, с Северной на Южную сторону города) с резервной ниткой и с трехметровым заглублением на дно моря», - сообщил С.КУНИЦЫН.

Он объяснил, что «в город приходят две трубы, и всегда, когда в Украине проблемы с газом, Севастополь, как тупиковая точка, начинает страдать, потому что нам газа не остается, а если остается, то некачественный, потому что газопровод Севастополя - это как бублик вырезанный, не было стыка двух газопроводов высокого давления».

С.КУНИЦЫН отметил, что работы по строительству газопровода ведутся, и 10 января «мы вместе с премьер-министром сдаем газопровод».

Он добавил, что договорился с Ю.ТИМОШЕНКО о финансировании строительства, и город за две недели получил 40 млн. грн., и за месяц получит еще 40 млн. грн. «То есть, 80 млн. грн. только за последние два месяца», - подчеркнул председатель горадминистрации.

Кроме того, он сообщил, что до нового года 55 севастопольских семей получат квартиры в доме, достроенном по правительственной программе. «И мы тоже их сдадим с премьер-министром», - добавил С.КУНИЦЫН.

По словам руководителя горадминистрации, он также обсуждал с Ю.ТИМОШЕНКО вопрос создания в Севастополе свободной экономической зоны. «Мы говорили о том, что правительство поддерживает идею создания свободной экономической зоны в Севастополе, и премьер сегодня подтвердила», - отметил С.КУНИЦЫН.