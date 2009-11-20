Путин: РФ не будет штрафовать Украину за недобор газа

Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

«Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал руководитель российского правительства.

На уточняющий вопрос, является ли вопрос штрафов окончательно решенным, В.ПУТИН заявил: «Газпром» имеет прямое указание, и сегодня я еще раз подтвердил: никаких штрафов предъявляться украинским партнерам не будет».

Российский премьер добавил, что «в рамках контрактов они («Нафтогаз» и «Газпром») должны между собой разобраться».

«Штрафов не будет, - подчеркнул В.ПУТИН. – Я хочу еще раз это публично подтвердить».

В целом, говоря о газовом вопросе, руководитель российского правительства отметил, что «желательно встретить новый год без всяких потрясений».

Вместе с этим, вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ не считает необходимым каким-либо образом документально фиксировать договоренность о невзымании с Украины штрафов за недобор газа в 2009 году.

Отвечая на вопрос УНИАН после брифинга премьер-министров, о том, планируется ли документально зафиксировать эту договоренность, И.ШУВАЛОВ, который принимал участие в переговорах делегаций двух стран, сказал: «А зачем?... Думаю, что нет».

Тимошенко позитивно оценила решение РФ

Решение российской стороны о неприменении к Украине штрафных санкций за недобор газа позитивно отразится на финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины», заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совместной пресс-конференции.

«Это помогает Украине сбалансировать НАК «Нафтогаз» и сбалансировать всю нашу работу», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа. По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.