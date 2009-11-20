"Газпром» и «Нафтогаз» уточняют объемы газа на 2010 год

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» уточняют объем газа, необходимый Украине в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

Он подчеркнул, что Россия намерена прислушаться к пожеланию украинской стороны и сократить объемы поставок газа для избежания недобора газа и, как следствие, неприменения штрафных санкций.

«Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? Мы приняли сегодня решение, несмотря на ранее достигнутые договоренности об объемах закупки газа Украиной, «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки. Не будет излишнего объема, который Украина хочет законтрактовать, не будет и санкций – это очень простое решение. И приемлемая для всех, без всякого ущерба, для подписанных ранее контрактов», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

В сентябре первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что в этом году НАК из-за кризиса закупит у «Газпрома» около 32 млрд. куб. м газа. В следующем, по словам И.ДИДЕНКО, Украина намерена запросить «33,75 млрд. кубометров с тем, чтобы иметь возможность, в случае продолжения кризиса, использовать 27 млрд.».

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа. По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.

19 ноября В.ПУТИН по итогам переговоров с Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.