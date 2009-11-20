Повышение тарифов на энергоносители переносится на 2009-2012 гг.

Кабинет министров Украины внес изменения в комплексный план мероприятий по обеспечению финансовой стабилизации предприятий топливно-энергетического комплекса, согласно которым разработка предложений и осуществление мер поэтапного приведения цен на энергоносители для населения и других категорий потребителей к уровню, отвечающему обоснованным затратам на их производство (добычу), поставки и передачу (транспортировку), переносится с периода 2007-2009 гг. на период 2009-2012 гг.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1385-р от 18 ноября т.г. опубликовано на Правительственном портале.

Вместе с тем, согласно документу, КМУ также перенес разработку и внедрение долгосрочной тарифной и ценовой политики в нефтегазовом комплексе (по отдельным лицензированным видам деятельности) с периода 2007-2009 гг. на период 2009-2011 гг.

Кроме того, Кабмин также перенес разработку и утверждение методик формирования цен на услуги по централизованному диспетчерскому управлению Объединенной энергетической системой Украины с 2009 г. на период 2009-2010 гг.