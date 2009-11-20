Рост цен на газ вынуждает Украину перейти в режим энергоэкономии

Повышение цены российского газа ставит Украину перед необходимостью срочного внедрения энергосберегающих технологий.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что наибольшую актуальность вопрос энергосбережения приобретет в самой затратной сфере – коммунальной теплоэнергетике.

По словам главы АТКУ, украинская теплогенерация на 72% базируется на потреблении газа, но отказ от использования «голубого топлива» и переход на альтернативные источники энергии – только кажущийся выход из сложной ситуации.

«Это долгий и очень дорогой путь. Замена базового энергоносителя на альтернативные – это полная перестройка теплогенерирующих мощностей, которая потребует сотни миллиардов долларов и десятки лет. Но она не решит главной проблемы украинцев – качества услуги поставки тепла и горячей воды. Ведь изношенные сети обогревают воздух, а не в квартиры, а их обновление – это еще несколько сотен миллиардов долларов и 2-3 десятка лет. У страны нет ни денег, ни времени на такой мегапроект», - убежден В.ЯКОВЕНКО.

Эксперт считает, что отсутствие реформ в отрасли, которые надо было начинать 15 лет назад, довели коммунальную теплоэнергетику до такой степени развала, когда автономное отопление становится практически единственным способом быстрого и решения проблемы и качества услуг теплообеспечения, и экономии энергоносителя.

«Яркий пример тому Ужгород. Через несколько лет после начала массового распространения в городе индивидуального отопления потребление газа сократилось в 5 раз. И если оставшиеся 20% ужгородцев, которые все еще являются абонентами теплогенерирующей компании, перейдут на автономку, то потребление газа городом сократится еще в 3-4 раза», - заявил глава АТКУ.