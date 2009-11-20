Бензин в Украине подешевел

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 13 по 20 ноября 2009 года снизились на 2,5-3,4% (в среднем на 3,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 ноября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 3,3%, с 6,69 до 6,47 грн./л, на бензин А-92 – снизились на 3% – с 7,23 до 7,01 грн./л, на бензин А-95 – снизились на 2,5%, с 7,61 до 7,42 грн./л, на дизельное топливо – снизились на 3,4%, с 6,38 до 6,16 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.