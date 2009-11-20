Премьеры стран СНГ пока не договорились относительно энергетики
15:15, 20 ноября 2009Энергетика
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План отправлен на доработку
Главы правительств стран Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение отправить на доработку план мероприятий, направленный на реализацию концепции сотрудничества в сфере энергетики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ялте на заседании Совета премьер-министров стран СНГ сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.
«Принято решение обсудить и принять концепцию сотрудничества в сфере энергетики, но план мероприятий по реализации ее (концепции - УНИАН) направить на дополнительную доработку», - отметил С.ЛЕБЕДЕВ.
Это решение принято на заседании премьеров в узком кругу, уточнил он.
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