Украина сократила транспортировку нефти

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-октябре т.г. сократилась на 5,5% или на 1,9 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 32,344 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-октябре составил 24,799 млн. тонн нефти, что на 9,9%, или на 2,738 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За 10 месяцев 2009 года филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 21,510 млн. тонн нефти, что на 1,9%, или на 394,1 тыс. тонн больше, чем в соответствующем периоде 2008 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 10,834 млн. тонн, что на 17,5%, или на 2,295 млн. тонн меньше чем за соответствующий показатель 2008 года.

Доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки за указанный период составила 76,7%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 23,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 19,5%, или на 9,938 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 40,966 млн. тонн. При этом транзит в страны Западной Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) в 2008 году составил 32,843 млн. тонн нефти, что на 17,4% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.