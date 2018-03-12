За транзит газа Россия заплатит больше, но Украине от этого не легче

Российская власть наконец-то сказала что-то конкретное о том, что со следующего года России таки придется платить по более высокому тарифу за транзит газа через территорию Украины. 19 ноября после встречи с Юлией Тимошенко в Ялте Владимир Путин подтвердил, что, как и предусматривалось достигнутыми в январе этого договоренностями, тариф на транспортировку украинского газа через украинскую газотранспортную систему в 2010 году повысится на 60%. Казалось бы, редкое по своей позитивности для Украины заявление российского премьера должно хоть как-то скрасить тот негатив, который продолжает изливать украинское экспертное сообщество на январское газовое соглашение. Но эксперты остаются непреклонными – они по-прежнему считают необходимым для Украины искать пути выхода из нынешних газовых соглашений с РФ, сравнивая их с данью, которую налагала на Киевскую Русь Золотая Орда. При этом риск потерять контроль за собственной ГТС для Украины сегодня как никогда велик, и рост тарифов на транзитные услуги ни в коей мере его не снижает. А особо настороженные даже высказывают мнение, что раз уж россияне соглашаются на рост транзитных тарифов, значит, расчитывают на нечто большее, и вариант "штраф в обмен на ГТС" - вполне вероятный сценарий.

Смешно уже даже то, что убытки Украины в случае потери российского газового транзита не идут ни в какое сравнение с потерями как России, так и Европы. Причем независимо от объективного прекращения/сокращения транзита (строительство обходных газопроводов) или же субъективного (аналогичного прошлогоднему "прикручиванию краника" Россией, сопровождавшегося глупыми пояснениями, что, дескать, мы не качаем газ в Европу, так как Украина может незаконно отбирать"). Соответственно, и ставки, и заинтересованность и России, и Европы в разруливании вопроса транзита намного выше. И Россия, и Европа оказались зависимыми от нас, поэтому и политически, и экономически глупо не принимать это в расчет и не пользоваться этим с выгодой для собственной страны. Украина должна бы воспользоваться тем, что является ключом к ситуации, взять решающий голос в разрешении транзитного вопроса, но увы.. Нашу страну упорно и небезуспешно ставят в позу виноватого и всем обязанного. Из-за проросийских настроенний в правительстве Украина тихонько перемещается на место даже не второй, а ...надцатой скрипки, словно боясь занять положенное ей в этом вопросе первое место и отдавая его "северному соседу".

Сколько и почем?

Газотранспортная система Украины имеет общую протяженность в 283 тыс. км, из которых 246 тыс. км приходится на распределительные сети, а 37 тыс. км на магистральные трубопроводы, из которых 14 тыс. км составляют трубопроводы диаметром 1020–1420 мм. Именно на эти последние и нацелено основное внимание россиян, так как через них и осуществляется транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС. Пропускная способность украинской ГТС составляет 175 млрд. куб. м в год. В 2008 году через нашу транспортную систему в ЕС было прокачано 120 млрд. куб. м российского газа. В этом году объемы прокачки по официальным данным ожидаются на уровне 100 млрд. кубометров, а в следующем году «Газпром» планирует снова выйти на докризисные объемы, поставив в ЕС 116 млрд. куб. м газа.

По данным самого «Газпрома», за транзит российского газа в этом году Украина получит (точнее, уже получила) около 1,7 млрд. долл. Нетрудно подсчитать, что транзит 1 тыс. кубометров газа в текущем году обходился россиянам в 1,7 долл. В следующем году, опять таки по оценке “Газпрома”, Украина получит за транзит 3,2 млрд. долл. Естественно, что эта сумма будет выплачена Украине только если россияне прокачают через нашу ГТС около 120 млрд. кубометров газа. При этом, как сообщали российские СМИ, глава “Газпрома” Алексей Миллер в начале ноября этого года заявил, что транзит газа через территорию Украины уже оплачен по первый квартал 2010 года включительно.

Что же касается чисто финансовых рассчетов по оплате россиянами транзитных услуг, то и в следующем году Украина окажется в проигрыше, а про 2009 говорить вообще не приходится. Дело в том, что Россия не несет никакой ответственности за объемы прокачки газа через нашу ГТС, тогда как в контракте на поставку газа в Украину его объемы закреплены жестко, и в случае, если Украина их недобирает, нам грозят колоссальные штрафные санкции. О необходимости внести в контракты обязательства для России за выполнение принципа "транзитируй или плати" украинский Президент недавно четко высказался в своем письме к российскому коллеге.

Напомним, что в текущем году Украина готова закупить лишь 33 млрд. куб. м газа вместо предусмотренных соглашением 40 млрд куб. м. В 2010 году, согласно январским соглашениям, Украина обязалась приобрести у «Газпрома» целых 52 млрд. кубометров голубого топлива, тогда как совершенно ясно, что реальные потребности нашей промышленности и населения в российском газе никак не дотянут и до 40 млрд. кубометров. Так что «дамоклов меч» в виде штафных санкций будет продолжать висеть над украинским правительством.

По некоторым данным, за недобор газа в 2009 году Украину могут оштрафовать чуть ли не на 8 млрд. долл., и до сих пор не ясно, откажутся ли россияне от штрафных санкций, приняв во внимание кризис, или нет. Вопрос "висит" в воздухе, несмотря на перманентные заверения российского премьера, что никаких "штрафных" Россия требовать с Украины не будет. Впрочем, с таким же постоянством российская сторона отказывается переводить свои заверения на бумагу и вносить изменения в газовые контракты. Кроме того, россияне, не стесняясь, говорят о своих планах по снижению прокачки газа через украинскую ГТС после достройки газопровода Nord Stream. А уж после запуска еще одного обходного газопровода - South Stream, транзит российского газа через Украину может сократиться до минимума, что сделает эксплуатацию нашей ГТС для прокачки газа в Европу убыточной и бессмысленной.

По данным директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара , если оба проекта газопроодов в обход территории Украины, будут реализованы, то в сумме они дадут 118 млрд. куб. м газа в год (Северный поток – 55 млрд. куб. м, Южный поток – 63 млрд. куб. м). Таким образом, мощности новых газопроводов практически полностью перекроют потребности в украинской транспортной системе, так как предпосылок для резкого уывеличения поставок российского газа в Европу пока не предвидится.

Питер больше, чем в два раза меньше, чем Москва

В дополнение ко всем нашим “прелестям”, нужно помнить, что плюс 60% к транзитной ставке все равно меньше, чем “Газпром” платит в Европе за транзит по европейским землям.

По словам независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута , наша транзитная ставка примерно в три раза ниже среднеевропейской, так что даже после повышения на 60% она останется в два раза ниже, чем в Европе. “При этом доходы “Нефтегаза” остаются по- прежнему несбалансированными, так как цена газа для населения в Украине значительно ниже его себестоимости. У нас по прежнему функционирует такая бизнес-модель, в которой энергетика субсидирует широкие слои населения”, - отметил А.Нарбут.

Он также напомнил, что на 2010 год Россия заявила объемы транзита газа через Украину на уровне 116 млрд. куб. м. “В этом году через нашу ГТС будет прокачано около 90 млрд. кубометров, а может, и меньше. Говорить о том, что в следующем году объемы транзита составят заявленные 116 млрд. куб. м., тоже преждевременно. С учетом нынешних объемов, в 2010 году прокачка может составить чуть более 100 млрд. кубометров”, – прогнозирует эксперт.

При этом он отметил, что выход на докризисные объемы газового транзита маловероятен в связи с дальнейшей трансформацией рынка газа в Европе, обусловленной ростом поставок сжиженного газа.

А.Нарбут считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда Украина под угрозой штрафных санкций обязана выбирать установленные Россией объемы газа, тогда как в ответ РФ не несет никакой ответственности за соблюдение определенных объемов транзита газа через нашу ГТС.

“Такое положение является яркой иллюстрацией несбалансированности договорных обязательств между Украиной и Россией”, - убежден эксперт.

Подытоживая, он подчеркнул, что Украина была и будет оставаться крупнейшим потребителем российского газа в Европе. “В этой связи странной выглядит тональность разговора России с Украиной – нас насильно заставляют брать завышенные объемы газа, не предоставляя никаких преференций как крупнейшему потребителю российского газа. Это беспрецедентная ситуация, и следующий год станет ее продолжением. В 2010 году Украину ждет очередная атака в газовой сфере, так как базовая цена газа на следующий год установлена для Украины в размере 450 долл. за 1 тыс. кубометров без понижающего коэффициента”, - добавил А.Нарбут.

Безтранзитные ГТС – полный контроль России, за который заплатит Европа

Но, как уже отмечалось выше, Россия не удовлетворяется давлением на Украину за счет цен и объемов газа, она действует широким фронтом, создавая для себя возможность полного отказа от украинской ГТС.

Как считает директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар , одной из главных геополитических задач России сегодня является создание диверсифицированной системы транспортировки газа в Европу, с одновременной минимизацией роли транзитных стран (Украины, Беларуси и Молдовы). «В случае реализации проектов строительства Северного и Южного потоков, а также учитывая газопровод Ямал-Европа, через Беларусь, Польшу и украинский маршрут, Россия сможет создать систему манипулирования объемами, направлениями и ценами экспортируемого газа. Это может выглядеть следующим образом: (если будет - Ред.) лояльная власть в Украине к российским интересам - объем транзита может быть увеличен, а через Беларусь снижен. Может быть и по другому – Украина и Беларусь "наказаны" (в случае разногласий - Ред. ), а поставки газа максимально увеличены через так называемые безтранзитные энерготранспортные системы - Северный и Южный потоки», - поясняет М.Гончар.

При этом он констатировал, что Европейский союз сегодня не имеет собственной интегрированной газовой системы. «Только в последние годы газовые конфликты между Украиной и РФ побудили ЕС заняться вопросом создания единой газотранспортной системы Европы, так называемого европейского энергетического кольца. Но это не делается за год-два, даже за 5 лет построить такую систему не удастся. Россия же имеет возможность уже в ближайшие годы манипулировать газовыми потоками. Но самое главное, что платить за строительство этой системы придется европейскому потребителю, так как в цене газа, доставленного в Европу через Южный или Северный поток, в любом случае будет инвестиционная составляющая для погашения стоимости их строительства. Этот газ будет заметно дороже для европейцев, чем тот, который поставляется через украинскую ГТС», - отметил эксперт.

Брюссельская декларация как последний шанс для украинской ГТС

Тем не менее, Михаил Гончар считает, что даже после запуска в эксплуатацию Северного и Южного потока не стоит говорить о том, что транзит газа через территорию Украины прекратится. Эксперт убежден, что Украине необходимо срочно активизировать усилия по реализации Брюссельской декларации, предусматривающей совместную с ЕС модернизацию нашей газотранспортной системы. Как известно, декларация была подписана еще в марте этого года, но украинская сторона до сих пор не сделала ни одного реального шага для ее реализации.

«Да, можно говорить о проектах Nord Stream, South Stream, в конце концов, про Dream Stream, но ведь подземные газовые хранилища находятся в Украине, а они обеспечивают украинской ГТС серьезное конкурентное преимущество. Но с учетом тех темпов, которыми Украина работает над реализацией Брюссельской декларации, наша ГТС может утратить привлекательность для Европы даже несмотря на ПХГ. В последнее время Украина все больше выглядит в глазах Евросоюза как ненадежный партнер», - подчеркнул М.Гончар

Почему украинское правительство не спешит объединяться с ЕС в газотранспортной сфере? Ответ на этот вопрос напрашивается только один – наш Кабмин не хочет лишний раз раздражать Путина и «Газпром», особенно накануне президентских выборов.

В поисках выхода?

Президент киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук убежден, что Украина должна изыскивать все возможные варианты для пересмотра газовых соглашений с Россией. “К примеру, можно рассматривать кризис как форс-мажор. Ну и что, что в контракте на поставки российского газа нет пункта о том, что мировой экономический кризис можно рассматривать как форс-мажор, пусть над этим вопросом работают наши юристы. Украина тяжелее других переживает кризис, и это может стать весомой причиной для пересмотра крайне невыгодных для нас соглашений”, - считает А.Тодийчук.

Он также напомнил, что представители «Газпрома» открыто говорят о том, что Россия не отказалась от намерений получить контроль над украинской ГТС, и сделать она хочет это фактически бесплатно за счет штрафов за недобор Украиной газа в 2009 году.

А.Тодийчук также согласен с необходимостью сближения с Европой. При этом, по его мнению, стоимость строительства обходных газопроводов составит в целом около 60 млрд. долл., и эти деньги будут заложены Россией в цену газа для Европы. “Кроме того, ЕС не хочет отказываться и от строительства газопровода Nabucco, все эти проекты, в целом, слишком большой финансовый груз даже для Европы. И тут Украине следует активизировать работу по реализации Брюссельской декларации. Модернизация нашей ГТС и повышение ее пропускной способности обойдется максимум в 2,5 млрд. евро, и для европейцев этот проект, безусловно, привлекательнее, чем многомиллиардные российские газопроводы», - считает эксперт

Еще более радикальные идеи высказывает эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Александр Палий. Он считает, что в поисках возможностей для пересмотра украинско-российского газового соглашения следует обратиться к уголовному кодексу. “В уголовном кодексе есть положение о том, что договора, заключенные под давлением шантажа, не действительны. Я убежден, что к последнему газовому договору следует подходить именно с такой позиции, что позволяет требовать его пересмотра”, - добавил он.

При этом он отметил, что сегодня Россия целеустремленно работает над получением контроля над нашей ГТС, а также старается расколоть Европейский союз в вопросах энергетической безопасности. «Россияне хотят отделить западную часть Европейского союза от восточной в вопросах поставок газа. В российском руководстве убеждены, что после запуска газопровода Северный поток Евросоюз утратит монолитность в отстаивании своих энергетических интересов в спорах с Россией», - сказал А.Палий.

Он также выразил обеспокоенность крайне агрессивной политикой России в газовых вопросах. “Вспомните подрыв газопровода на границе с Грузией или спровоцированную аварию на газопроводе между Туркменистаном и Россией. Это свидетельствует о том, что у россиян фактически нет ограничений в методах ведения “газовых” войн”, - отмечает эксперт.

Все это, по его мнению, должно стать для Украины мощным стимулом для поисков союзников в противостоянии с Россией в энергетических конфликтах. «Единственным вариантом переломить ситуацию в свою пользу для Украины является интернационализация проблемных вопросов. Необходимо перевести в практическую площадь договоренности Украины и ЕС относительно модернизации нашей ГТС”, - убежден Палий.

Единодушие экспертов относительно необходимости выхода Украины из газовых соглашений с Россией в их нынешнем виде не должно быть проигнорировано Кабмином. Ведь совершенно ясно, что единственный шанс для Украины сохранить свой транзитный потенциал - это активизировать сотрудничество с Европой, но именно в этом вопросе украинское правительство выглядит откровенно «пророссийским». Может быть, после выборов ситуация изменится, главное, чтобы до них не были подписаны какие бы то ни было соглашения, которые окончательно зацементируют на следующие 9 лет все пункты январского газового договора.

Петр Черных (УНИАН)