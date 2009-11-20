"Нафтогаз" увеличил платежи в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-октябре увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 46,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 32 млрд. 653,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-октябре увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 39,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 38 млрд. 470,7 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 37 млрд. 580,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины» увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.