Уровень расчетов за газ в Украине сократился

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-октябре 2009 года сократился на 12 процентных пунктов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 86,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении января-октября 2009 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 28 млрд. 3,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 35 млрд. 347,5 млн. грн, за который уплачено 30 млрд. 662,7 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который уплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентного пункта, по сравнению с 2007 годом, до 93,9%.