«Нафтогаз» проведет переговоры об объемах поставок российского газа

Во вторник делегация НАК «Нафтогаз» отправится в Москву для переговоров о возможном предоставлении компании кредита российскими банками, а также об объемах поставок российского газа в следующем году.

Об этом пишет газета "Зеркало недели" (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 года).

По данным издания, в частности, планируется провести переговоры о предоставлении российскими банками кредита НАК «Нафтогаз». О возможности подобного кредита заявил министр финансов РФ Алексей КУДРИН. Переговоры ведутся с «Внешэкономбанком России», «Альфа-Банком» и Газпромбанком. Речь идет о коммерческом кредитовании и сумме от 500 млн. до 1 млрд. дол.

Кроме того, делегация планирует согласовать объем российского газа, который Украина импортирует в 2010 году.

По информации газеты, российская сторона дает возможность Украине самой сформулировать заявку на 2010 год. Расчет количества необходимого газа проведет НАК «Нафтогаз», опираясь на данные Министерства экономики Украины.

Министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил «ЗН», что, по подсчетам Минэкономики, «за девять месяцев 2009 года было куплено 16,6 млрд. кубометров газа. До конца года будет приобретено 26 млрд. при законтрактованных на этот год 42 млрд. кубометров. В 2010 году экономике Украины нужны будут 27-29 млрд. кубов импортного газа».

На эту же цифру рассчитывает и председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА: «27 млрд. плюс право докупить 20 процентов на случай, если экономика даст ощутимый рост».

Кроме того, делегация планирует подписать отдельный документ об объемах купленного Украиной импортного газа в 2009 году с пунктом об отсутствии претензий и штрафных санкций со стороны «Газпрома».

Еще одним пунктом повестки дня предстоящих переговоров станет позиция «Газпрома» как 50-процентного совладельца компании «РосУкрЭнерго» в Стокгольмском арбитражном суде, где рассматриваются иски РУЭ против НАК «Нафтогаз».