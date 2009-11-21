В Китае произошел взрыв на шахте

До 31 возросло число жертв при взрыве на шахте в окрестностях китайского города Хэган (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

Как сообщает Газета.Ru, судьба еще 82 горняков, которые до сих пор остаются заблокированными под землей, пока неизвестна.

Инцидент произошел поздно ночью на шахте "Синьсин", которая принадлежит компании "Лунмэй майнинг". В момент взрыва в забое находились 528 горняков. Как сообщается, большинству из них удалось подняться на поверхность.

На место трагедии вылетел заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Дэцзян.