Эксперты: Нафтогаз может требовать от Газпрома компенсации
За сокращение объемов транзита
НАК «Нафтогаз Украины» имеет законные основания для постановки перед ОАО «Газпром» вопроса относительно компенсации потерь от сокращения объемов транзита газа.
Об этом в статье для «Зеркала недели» (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 года) заявили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр ЧАЛЫЙ и партнер консалтинговой группы «Легис» Александр МАЛИНОВСКИЙ.
Эксперты констатируют, что согласно пункту 3.1.1 контракта относительно объемов и условий транзита природного газа через территорию Украины, заключенного 19 января 2009 года между украинской и российской стороной, «Газпром» обязан передать «Нафтогазу» для транзита в Европу в 2009 году конкретно установленный объем газа - 120,083 млрд. кубометров.
«Транзит меньшего объема газа в 2009 году будет означать несоблюдение «Газпромом» обязательства по пункту 3.1.1 Транзитного контракта. И хотя в контракте нет положений об ответственности «Газпрома» за несоблюдение объемов транзита, такая ответственность предусмотрена правом Швеции, и заключается она в возмещении ущерба, понесенного «Нафтогазом» в результате сокращения объемов транзита, в том числе упущенной выгоды», - объясняют эксперты, констатируя, что газовые соглашения от 19 января 2009 года регулируются правом Швеции.
По их словам, это дает возможность «Нафтогазу» и «Газпрому» достичь компромиссного решения о взаимном отказе от претензий в связи с невыборкой и неоплатой «Нафтогазом» минимальных объемов газа, а также в связи с сокращением «Газпромом» объемов транзита газа через Украину в условиях мирового экономического кризиса.
При этом эксперты акцентировали, что в размещенной на официальном сайте «Газпрома» информации прямо указано, что «Газпромом» принято решение не предъявлять компании (Нафтргазу) штрафов за невыборку газа».
«Если какие-то сомнения относительно этого и могут возникнуть, то только в связи с постоянными заявлениями высоких украинских чиновников о возможности применения санкций со стороны «Газпрома». Такую риторику с украинской стороны целесообразно прекратить, иначе она может привести к прямо противоположным юридическим последствиям», - убеждены А.ЧАЛЫЙ и А.МАЛИНОВСКИЙ.