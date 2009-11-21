Эксперты: Нафтогаз может требовать от Газпрома компенсации

НАК «Нафтогаз Украины» имеет законные основания для постановки перед ОАО «Газпром» вопроса относительно компенсации потерь от сокращения объемов транзита газа.

Об этом в статье для «Зеркала недели» (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 года) заявили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр ЧАЛЫЙ и партнер консалтинговой группы «Легис» Александр МАЛИНОВСКИЙ.

Эксперты констатируют, что согласно пункту 3.1.1 контракта относительно объемов и условий транзита природного газа через территорию Украины, заключенного 19 января 2009 года между украинской и российской стороной, «Газпром» обязан передать «Нафтогазу» для транзита в Европу в 2009 году конкретно установленный объем газа - 120,083 млрд. кубометров.

«Транзит меньшего объема газа в 2009 году будет означать несоблюдение «Газпромом» обязательства по пункту 3.1.1 Транзитного контракта. И хотя в контракте нет положений об ответственности «Газпрома» за несоблюдение объемов транзита, такая ответственность предусмотрена правом Швеции, и заключается она в возмещении ущерба, понесенного «Нафтогазом» в результате сокращения объемов транзита, в том числе упущенной выгоды», - объясняют эксперты, констатируя, что газовые соглашения от 19 января 2009 года регулируются правом Швеции.

По их словам, это дает возможность «Нафтогазу» и «Газпрому» достичь компромиссного решения о взаимном отказе от претензий в связи с невыборкой и неоплатой «Нафтогазом» минимальных объемов газа, а также в связи с сокращением «Газпромом» объемов транзита газа через Украину в условиях мирового экономического кризиса.

При этом эксперты акцентировали, что в размещенной на официальном сайте «Газпрома» информации прямо указано, что «Газпромом» принято решение не предъявлять компании (Нафтргазу) штрафов за невыборку газа».

«Если какие-то сомнения относительно этого и могут возникнуть, то только в связи с постоянными заявлениями высоких украинских чиновников о возможности применения санкций со стороны «Газпрома». Такую риторику с украинской стороны целесообразно прекратить, иначе она может привести к прямо противоположным юридическим последствиям», - убеждены А.ЧАЛЫЙ и А.МАЛИНОВСКИЙ.