На шахте в Китае погибли 104 горняка

Жертвами взрыва на угольной шахте на северо-востоке Китая в субботу, по последним данным, стали 104 горняка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 92 погибших.

Детонация метана произошла в субботу в одном из забоев провинции Хэйлунцзян на глубине 500 метров. В момент взрыва под землей находились 528 горняков, из них, по уточненным данным, 415 удалось выбраться на поверхность.

Шахта в Хэгане принадлежит одной из самых крупных в КНР угледобывающих компаний.

Кроме того, шестеро горняков погибли в результате аварии на угольной шахте, расположенной около города Хуайхуа на юго-востоке Китая в провинции Хунань, двух человек удалось спасти. Точное число шахтеров, работавших под землей в момент аварии, не известно, причины трагедии выясняются.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР аварии на предприятиях этой отрасли уносят до 7 тысяч жизней.