На американской АЭС произошла утечка радиации

На атомной электростанции Three Mile Island, расположенной у города Хэррисбург (штат Пенсильвания) произошла утечка радиации, сообщает местный телеканал WPVI.

Как сообщили в американской Ядерной регуляторной комиссии, авария произошла в тот момент, когда специалисты компании Exelon вели капитальный ремонт энергоблока.

В тот момент, когда они демонтировали многочисленные старые трубы, в здании зазвучала сирена, предупреждающая о радиационном заражении воздуха.

Около 150 сотрудников станции и Exelon немедленно вывели на улицу и отправили по домам.

Как подчеркнули специалисты комиссии, реактор первого энергоблока на этот момент был уже несколько недель заглушен, поэтому реальной опасности серьезного происшествия не было.

Людей, находившихся внутри блока, проверили на предмет радиационного заражения. У одного из них уровень полученной радиации приближался к 16 мБэр при годовой норме в 2 мБэр. Остальные рабочие получили меньше.

За пределы станции зараженный воздух не вышел, уровень радиации за пределами станции не повышен.

Внутрь здания прибыли специалисты по радиационной безопасности. Они выясняют, что именно произошло, где находится источник заражения и как его нейтрализовать.

В целях безопасности заглушены и остальные реакторы АЭС. Как уверяют специалисты, опасности для здоровья жителей окрестных населенных пунктов нет.

Станция Three Mile Island пользуется в США дурной славой. В 1979 году из-за неполадок в работе станции там произошла утечка большого количества радиоактивных газов, что вызвало панику среди местного населения.

До сих пор та авария считается самой серьезной на американских АЭС за всю историю их существования.