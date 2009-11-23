Государство задолжало Одесскому НПЗ около 120 млн. долл.

До конца года долг Украины перед Одесским НПЗ ЛУКОЙЛа по невозврату НДС может превысить 120 млн долл. Из-за пробелов украинского законодательства компания не может перерабатывать давальческое сырье... Проблемы завода обсуждались на встрече глав профильных министерств двух стран еще в начале ноября, однако ситуация не изменилась.

Налоговые трудности крупнейшей частной нефтяной компании России — ЛУКОЙЛа на Украине вышли на уровень правительств двух стран. Ситуация с невозвратом НДС Одесскому НПЗ (ОНПЗ) компании обсуждалась на встрече главы российского Минэнерго Сергея Шматко и министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана 9 ноября. К началу месяца сумма долга перед предприятием достигла 88 млн долл., говорится в протоколе встречи (имеется в распоряжении РБК daily), аналогичные проблемы и у «ЛУКОЙЛ-Авиэйшн» (просроченная задолженность — 2,5 млн долл.). Это приводит к сокращению оборотных средств и объемов поставок нефти на завод, заявила россий­ская сторона. Кроме того, есть проблемы и с отсрочкой оплаты НДС за поставленное оборудование для модернизации завода, пишет РБК daily.