Польша требует углубить участок Nord Stream

Как заявил заместитель министра госказначейства Польши Миколай Будзановский, Варшава опасается, что польские суда с сжиженным газом из Катара «будут иметь проблемы при заходе в терминал порта Свиноуйсьце.

Польша требует, чтобы участок газопровода Nord Stream, проходящий у польского порта Свиноуйсьце, был на два метра заглублен в дно Балтийского моря, заявил заместитель министра госказначейства Польши Миколай Будзановский в ходе конференции, посвященной подведению итогов двух лет работы правительства Дональда Туска.

По его словам, Варшава опасается, что польские суда с сжиженным газом из Катара «будут иметь проблемы при заходе в терминал порта Свиноуйсьце». Как пояснил Будзановский, осадка этих судов составляет 12,5 метра, и, хотя они и смогут проплыть над газопроводом Nord Stream, расстояние между дном и судном будет около одного метра, что чревато повреждением газопровода.

«Мы говорили уже об этом в ходе польско-немецких консультаций», — отметил замминистра госказначейства Польши.

«Мы имеем полное право выражать свою позицию, но существует еще морское право, которое также не позволяет ограничивать доступ в порты», — добавил Будзановский.

Кроме того, следует принимать во внимание, что в Свиноуйсьце находится морская база НАТО, и газопровод по дну Балтийского моря также может ограничить доступ судов к причалам порта, сказал он.

Как ожидается, польский газовый порт в Свиноуйсьце начнет работать в 2014 году, сообщает РЖД-Партнер.