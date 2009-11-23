«Нафтогаз» и «Газпром» завтра подпишут антиштрафные документы

Завтра в ходе переговоров в Москве руководство НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» планируют подписать документы, подтверждающие отказ российской стороны применять штрафные санкции за недобор Украиной газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Завтра мы подпишем документы о том, что фактический объем газа, который страна потребила в 2009 году, составляет 25 млрд., и заявка на следующий год будет подписана», - сказал О.ДУБИНА. Он отметил, что подписание этого документа является фактически документальным подтверждением отказа российской стороны применять штрафные санкции.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте, что Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.

«Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа. По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.