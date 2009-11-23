Дубина: "Нафтогаз" получил меньше трети оплаты за потребленный газ

На сегодняшний день уровень оплаты за потребленный в Украине газ компании НАК «Нафтогаз Украины» составляет лишь 27%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил глав НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«К сожалению, после начала отопительного сезона мы имеем уровень оплаты за потребленный газ, приблизительно, в общем, по всей стране 27%. На сегодня долг составляет теплопоставляющих предприятий НАКу 1,263 млрд. грн.», - сказал О.ДУБИНА.

По данным НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день население рассчитывается за газ в полном объеме, однако средства до НАК «Нафтогаза» не доходят.

«На сегодняшний день население рассчитывается со всеми на 100%, предприятие, которые потребляют газ, рассчитываются на 100%, но до НАК «Нафтогаз» не доходят средства от тех областных распределительных предприятий, которые работают между НАК «Нафтогаз» и прямыми потребителями», - сказал О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что в данный момент премьер-министр Украины проводит специальное совещание, где планируется одобрить ряд мер, которые позволят добиться стопроцентного послупления всех заплаченных за газ средств на счета НАК «Нафтогаз Украины» для дальнейшего использования этих средств при расчетах за газ покупаемый в России.

О.ДУБИНА подчеркнул, что на сегодняшний день в хранилищах Украины находится более 25 млрд. кубометров газа, что позволяет избежать проблем во время текущего отопительного сезона.