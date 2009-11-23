Гидрокаскад Южно-Украинского энергокомплекса надежен

Инспекторы Государственной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей в ходе проверки подтвердили надежность сооружений и оборудования Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС, образующих гидрокаскад Южно-Украинского энергокомплекса (Николаевская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики со ссылкой на итоги соответствующей проверки, выполнявшейся в течение недели во исполнение Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В соответствии с выводами комиссии, сооружения и оборудования ГЕС-ГАЭС отвечают требованиям проекта и действующих нормативных документов, и могут выполнять свои функции.

Инспекторы Госинспекции по эксплуатации электростанций и сетей согласились с выводами станционной комиссии, которая совместно со специалистами института-проектировщика «Укргидропроект» на протяжении октября детально анализировала эксплуатационное и техническое состояние объектов гидрокаскада.

По итогам обследования сооружений и оборудования специалисты определили около двух десятков мероприятий, реализация которых позволит повысить безопасность гидрокомплекса. В частности, необходима реконструкция системы стационарного вибромониторинга, достройка агрегата №3 Ташлыкской ГАЭС, организация независимого резервного электроснабжения объектов ГАЭС, консервирование недостроенных гидротехнических сооружений.

Все запланированные работы предусмотрено реализовать до 2014 года.

«Аналогичное обследование, в соответствии с распоряжением Президента Украины, проходят все гидроэлектростанции Украины. Результаты обследования должны отобразить реальный уровень безопасности отечественных ГЭС и помочь определить мероприятия, необходимые для избежания аварий, подобных той, которая произошла на Саяно-Шушенской ГЭС (Российская Федерация)», - отмечает пресс-служба Минтопэнерго.