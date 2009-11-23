Газпром хочет удвоить долю в германской VNG

Крупнейший в мире производитель газа российский Газпром хочет удвоить свою долю в восточногерманской газовой компании VNG в попытках усилить позиции в Германии, сказал глава немецкого подразделения концерна. Об этом сообщает Рейтер.

"Мы работали почти 20 лет, чтобы получить оптимальную позицию в VNG. Я надеюсь, мы сейчас преуспеем", - сказал глава Gazprom Germania Ханс-Иоахим Горниг в интервью журналу WirtschaftsWoche.

На сайте VNG сказано, что в настоящее время Газпром владеет 5,3 процента в немецкой компании.

Российский концерн хочет получить 5,3 процента GdF Suez в VNG в обмен на участие французской компании в газопроводе Северный поток по дну Балтийского моря.

"Но это не только решение Газпрома. Остальные участники Северного потока тоже должны согласиться", - сказал Горниг.

Газпром - не единственная компания, которая хочет усилить влияние в VNG, с другой стороны, немецкая энергетическая компания EnBW также рассчитывает на ведущую позицию после приобретения 48 процентов в VNG ранее в этом году.

СМИ сообщали, что против попыток EnBW усилить свои позиции выступают другие акционеры, которые кроме GDF включают Wintershall.

Пресс-секретарь Wintershall, который владеет чуть менее 16 процентов VNG, говорил в сентябре о желании компании увеличить свою долю, однако не приводил деталей.

БЛИЖЕ К СБЫТУ

Глава немецкого подразделения Газпрома сказал, что компания хочет стать ближе к потребителям газа в стране.

"Нам надо думать о будущем. Возможно, мы скоро будем гораздо глубже вовлечены в сбытовой бизнес", - сказал он.

Горниг добавил, что компания готова к последующим приобретениям в Германии.

"Мы следим за немецким рынком. Если появятся интересные возможности, мы внимательно их изучим", - сказал он.

Однако у компании нет планов поглощать региональных поставщиков.

"Если поставщики продают свои сети, то они менее ценны для таких инвесторов как мы", - сказал Горниг.

Газпром инвестировал около 2 миллиардов евро ($2,7 миллиарда) в инфраструктуру германского газового подразделения Wingas за последние 20 лет, сказал Горниг.

"Эти инвестиции сейчас не стоят столько же как это было пару лет назад. Я также не думаю, что отделение газовых сетей повысит надежность поставок", - добавил он.

Горниг сказал, что спонсорская поддержка Газпрома футбольному клубу "Шальке 04" помогает улучшить имидж компании в Германии, а сам спонсорский контракт может быть продлен до истечения нынешнего в 2012 году.