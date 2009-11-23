«Закарпатьеоблэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию «Хуст»

«Энергоснабжающая компания ОАО «Закарпатьеоблэнерго»

завершило строительство и ввело в эксплуатацию мощнейшую в юго-восточном регионе Закарпатской области подстанцию 220 кВ «Хуст» с автотрансформатором мощностью 125 МВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины», которая осуществляет управление государственным пакетом акций «Закарпатьеоблэнерго»

Согласно сообщению, введение в эксплуатацию подстанции позволит значительно увеличить объемы поставок электроэнергии для данного региона области и обеспечит техническую возможность экономического развития региона, в том числе - возможность перевода значительной части потребителей на электроотопление.

Таким образом, «Закарпатьеоблэнерго» завершило строительство энергообъекта, начатое еще в 1990 году. В 2008 году компания возобновила строительство подстанции, в основном, за счет средств, предусмотренных в тарифе на инвестиционное развитие. Всего проект достройки подстанции обошелся компании в 35 млн. грн.

В ходе достройки объекта было смонтировано современное малозатратное в эксплуатации оборудование, которое изготовлено с применением новейших технологий. Это, в частности, мощный отечественный автотрансформатор производства Запорожского трансформаторного завода, элегазовые выключатели напряжением 220-110 кВ компании «Сименс», панели релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных устройств фирм ABB и «Сименс», скомпонованных Харьковским заводом «Электрощит».

По предварительным расчетам, благодаря уменьшению потерь электроэнергии введение новой подстанции позволит экономить ежегодно до 34,5 млн. кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. ОАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды).

В 2008 году «Закарпатьеоблэнерго» увеличило прибыль в 7,4 раза по сравнению с 2007 годом – до 25,738 млн. грн.