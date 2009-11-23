Fitch повысила инвестиционную перспективу ТНК-ВР

В сторону увеличения - до Стабильной пересмотрена инвестиционная перспектива российско-британской компании ТНК-ВР агентством "Фитч" /Fitch Ratings/. Соответствующее сообщение распространено сегодня в лондонском Сити.

При этом "Фитч" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ТНК-ВР в твердой валюте на уровне ВВВ- /Би-би-би-майнус/.

В своем комментарии агентство отмечает, что произошедшие в последние месяцы изменения в руководстве компании, когда ее покинули ряд высших западных менеджеров, не имели негативных последствий для производственной работы ТНК-ВР. В результате, компания смогла выполнить все свои инвестиционные проекты, сообщает ИТАР-ТАСС.