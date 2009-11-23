Соколовский: цена на газ для Украины составит около 300 долл.

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что на первый квартал 2010 года цена на российский газ для Украины будет составлять около 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии, одним из лидеров которой является Б.СОКОЛОВСКИЙ

„Уже сейчас можно спрогнозировать, что на первый квартал 2010 года цена на российский газ для Украины будет составлять около 300 долларов за тысячу кубометров”, - сказал он. Эта цена, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, выше среднеевропейской, поскольку „расчетная формула для Украины содержит базовую цену 450 долларов за тысячу кубометров”.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что „говорить сегодня о точной цене на российский природный газ преждевременно”. Цена на российский газ для Украины на I квартал 2010 г. составит около 300 долл., прогнозирует Цена на российский газ для Украины на I квартал 2010 г. составит около 300 долл., прогнозирует Соколовский.