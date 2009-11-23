Утвержден состав аукционной комиссии по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» утвердила персональный состав аукционной комиссии по организации и проведению аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в состав комиссии от НЭК вошли 5 членов.

«Все члены комиссии – сотрудники НЭК, в частности, они представляют юридический и внешнеэкономический департаменты, а также бухгалтерию», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, отдельным приказом предполагается доназначить в состав организационного органа также по одному представителю от Минтопэнерго и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которые войдут в состав комиссии с полноправным правом голоса.

Сегодня также НЭК «Укрэнерго» обнародовало положение об аукционной комиссии, которое определяет порядок ее создания и деятельности.

Аукционная комиссия составляет и утверждает годовой график проведения аукционов, определяет сроки их проведения, утверждает протокол приема заявок на участие в аукционе, утверждает его регламент и назначает ведущего.

Кроме того, комиссия определяет стартовую цену аукциона, принимает решение по определению количества и размера лотов, утверждает величину шага аукциона, а также принимает оперативное решение по всем спорным вопросам, которые возникают в процессе проведения аукциона.

Аукционная комиссия также имеет полномочия принять решение о признании аукциона несостоявшимся, устанавливает отсутствие у участников торгов просроченной задолженности перед Оптовым рынком электроэнергии (ОРЭ) Украины, а также определяет наличие статуса члена ОРЭ у участников аукциона и др.

Руководство работой аукционной комиссии осуществляет ее председатель, который избирается членами комиссии на первом ее заседании.

Как уточнили в пресс-службе Минтопэнерго, учредительное заседание комиссии, на котором будет избран ее председатель и утвержден график проведения аукционов на 2010 год, планируется провести во вторник, 24 ноября.

Как сообщалось, 22 октября т.г. НКРЭ утвердила порядок проведения аукционов по приобретению услуг НЭК «Укрэнерго» по предоставлению доступа к сечению для организации экспорта электроэнергии.

Порядком предусмотрено, что до конца текущего года на аукцион будет выставлена пропускная способность межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в западном направлении с "Бурштынского энергоострова" для передачи мощности объемом 100 МВт.

С 1 января 2010 года на аукцион предполагается выставлять доступ к сечению на передачу всей действующей экспортной мощности «Бурштынского энергоострова» 500-550 МВт.