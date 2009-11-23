Тимошенко: облгазы с 1 января лишатся лицензий

При непогашении облгазами до 1 декабря долгов за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» в общем объеме до 8 млрд. грн. они будут лишены права продавать газ хозяйствующим субъектам, а если долг не будет погашен и позже, то с 1 января облгазы будут лишены лицензии на продажу и транспортировку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросу оплаты за газ.

«С 1 декабря этого года облгазы не будут иметь право по лицензиям, которые мы попросили откорректировать Нацкомиссию по регулированию электроэнергетики, поставлять газ хозяйствующим субъектам – будут поставлять газ населению и бюджетным организациям. Однако этого не достаточно. И поэтому НКРЭ вместе с «Нафтогазом» предупредили областные газопоставляющие организации – облгазы, что если до конца года не будут погашены все эти долги, они будут лишены лицензии, потому что аренда локальных газопроводов у них уже закончилась, и на самом деле локальные газовые сети сейчас принадлежат государству, и построить на этих сетях нормальные газопоставляющие компании мы сможем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что большинство облгазов, которые имеют долги перед НАК «Нафтогаз Украины», принадлежат представителям Партии регионов.

«75% облгазов принадлежат группе: ФИРТАШ, БОЙКО, ВОРОНИН и еще несколько героев. Это прямые депутаты Партии регионов. Они задолжали за газ 5,195 млрд. грн. – запомните эту цифру. Все это пошло им в карман. Потому что народ платит и все потребителя платят (за газ), только они не платят, и оставляют все на своих счетах, а не на счетах «Нафтогаза». Кроме того, у нас есть еще такая группа «Газэкс», у которой есть пакеты в «Днепрогазе», «Донецкгоргазе», «Криворожгазе», «Харьковгазе», «Харьковгоргазе» - это господин ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Он задолжал стране миллиард гривень, что тоже не мало», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила НАК «Нафтогаз Украины» подготовиться к тому, чтобы иметь возможность с 1 января перейти на государственные поставки газа каждому потребителю. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на 90% работа к такому переходу уже сделана.

«Областным частным газопоставляющим компаниям по расчетам за газ дается время только до 1 января», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что необходимые постановления правительства должны быть готовы уже к следующему заседанию Кабмина - 25 ноября.