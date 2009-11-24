Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 23 ноября, незначительно повысились на фоне снижения курса американской валюты, что увеличило, в свою очередь, спрос на сырье и топливо, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,09 доллара - до 77,56 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,26 доллара - до 77,46 доллара за баррель.