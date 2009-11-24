Делегация "Нафтогаза" отбыла в Москву

Делегация украинской компании "Нафтогаз Украины" отбыла в Москву, где планирует документально зафиксировать отказ российской стороны штрафовать Украину за недобор газа, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь компании Валентин Землянский.

Накануне глава "Нафтогаза" Олег Дубина заявил, что делегация компании во вторник поедет в Москву на переговоры. В ходе этих переговоров планируется подписание документов, подтверждающих отказ российской стороны от штрафов за недобор Украиной газа. Также в ходе поездки стороны намерены подписать документы об уменьшении ранее законтрактованных объемов импорта газа на 2010 год.

Справка РИА-Новости. Украина в 2009 году вместо оговоренных контрактом с Россией 40 миллиардов кубометров газа закупит менее 25 миллиардов кубометров. Вместе с тем, российская сторона обещает не штрафовать Киев за невыбранный газ из-за тяжелого экономического положения Украины.