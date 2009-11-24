"Северный поток" получит кредиты на 3,9 млрд евро

Операторы газопровода Северный поток подпишут соглашения о финансировании проекта в объеме 3,9 миллиарда евро к концу года, сообщили источники в банковских кругах, близкие к сделке, сообщает Рейтер.

Финансирование предоставит синдикат 27 банков, сообщили источники.

Финансирование состоит из 16-летнего кредита на 3,1 миллиарда евро, который обеспечат кредитные агентства Hermes и Sace в счет будущих экспортных контрактов, а также правительство ФРГ в рамках программы госгарантий, и 10-летнего коммерческого необеспеченного кредита на 800 миллионов евро.

По данным источников, стоимость коммерческого кредита составляет 275 базисных пунктов над EURIBOR до завершения проекта, 430 базисных пунктов до седьмого года кредита и 450 базисных пунктов в дальнейшем, а комиссионные банков - 110 базисных пунктов.

Стоимость кредита, обеспеченного Hermes, составляет 160 базисных пунктов; кредита, обеспеченного правительством ФРГ, - 180 базисных пунктов; и кредита, обеспеченного Sace, - 165 базисных пунктов. Комиссионные составляют, соответственно, 65, 75 и 65 базисных пунктов, сказали источники.

Кредиты покрывают 70 процентов стоимости проекта, остальное предоставят его участники, говорится на сайте консорциума Северный поток.

Газпрому принадлежит 51 процент акций Северного потока, немецким E.ON и BASF - по 20 процентов и голландской Gasunie - 9 процентов. Французская GDF Suez надеется вскоре договориться о приобретении 9 процентов в проекте. Начиная с 2011 года, газопровод должен доставлять 55 миллиардов кубометров российского газа в Европу.