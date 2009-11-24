Долг предприятий ТКЭ за газ превысил 888 млн. грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный природный газ в новом отопительном сезоне (2009-2010 гг., с 01.10.09) по состоянию на 23 ноября превысила 888 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что уровень оплаты за потребленный с 1 октября 2009 года газ составляет всего 22%.

Кроме того, компания отмечает, что по состоянию на 23 ноября задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (2008-2009 гг.) превышает 2,29 млрд. грн., уровень оплаты – 74%.

Вместе с тем, долг АЭК «Киевэнерго» за газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг., составляет свыше 760 млн. грн., уровень оплаты в 2009 г. - 68%.

В компании отмечают, что низкие расчеты за газ являются следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.