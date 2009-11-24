Нефть ОПЕК подорожала до 77 долл./барр.

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник возобновила рост, подорожав почти на доллар и приблизившись к отметке в 77 долларов за баррель, следует из сообщения организации, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 23 ноября цена барреля нефти ОПЕК поднялась на 0,99 доллара и составила 76,73 доллара против 75,78 доллара на 20 ноября.

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Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель.

В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара, в феврале - 41,35 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,2 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара.

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В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).