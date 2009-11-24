Соколовский приветствует переговоры Нафтогаза и Газпрома

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ приветствует начало переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по официальному урегулированию вопроса относительно оплаты газа по факту полученных объемов в 2009 и 2010 годах.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

«Хотелось бы пожелать нашей делегации достичь позитивных для государства результатов. Однако это лишь часть того, что необходимо исправлять», - отметил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что промедление правительства с внесением изменений в газовые контракты уже стоили «Нафтогазу» свыше 2 млрд. долл. США долгов.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще с января 2009 года настаивает на изменении отдельных положений газовых контрактов от 19 января 2009 года с целью установления взаимовыгодного партнерского формата сотрудничества с российской стороной. С самого начала было понятно, что контракты слишком дискриминационные для Украины и не будут выполняться в полном объеме», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ положительно оценивает возможность подписания сегодня в Москве документа относительно невзимания штрафных санкций за недобор газа в 2009 году и сокращения объемов импорта российского газа в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня делегация НАК "Нафтогаз Украины" вылетела в Москву, чтобы начать юридическое оформление уменьшения объемов закупки газа в 2010 году с ОАО "Газпром".

Как сообщил накануне председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, премьеры Украины и России на прошлой неделе поручили "Нафтогазу" и "Газпрому" документально оформить невзимание с украинского госхолдинга штрафных санкций и пени за недобор российского газа в 2009 году и снижение объемов закупки природного газа Украиной в 2010 году.

Помимо того украинские СМИ сообщили, что в Москве «Нафтогаз» может обсудить с российскими банками возможность предоставления кредита на сумму от 500 млн. до 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Согласно подписанному в январе 2009 г контракту с "Газпромом", в 2010 году "Нафтогаз" должен увеличить закупку российского газа с 40 млрд. куб. м до 52 млрд. куб. м. Штрафные санкции могут быть предъявлены, если объем закупок составляет менее 80% контрактных обязательств.

"Нафтогаз" и представители украинского правительства ранее прогнозировали, что в 2009-2010 году объемы закупок российского газа составят около 25-27 млрд. куб. м ежегодно.