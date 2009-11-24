«Укрнафта» получила международные сертификаты

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» 23 ноября получила три сертификата соответствия управления требованиям международных стандартов – ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Укрнафта».

В сообщении отмечается, что сертификационным органом выступила «БЮРО ВЕРИТАС Сертификейшн». Сфера сертификации – управление процессами добычи, переработки, транспортировки и продажи углеводородов.

Компания отмечает, что сертификация стала результатом более чем двухлетнего подготовительного процесса по упорядочению и совершенствованию процессов, связанных с качеством продукции и услуг компании, а также с предупреждением производственного травматизма и нанесением вреда окружающей среде.

По словам регионального управляющего «БЮРО ВЕРИТАС» Валерия ЯКУБОВСКОГО, в текущем году это событие в нефтеперерабатывающей отрасли является одним из значимых и важных.

По словам заместителя председателя правления ОАО «Укрнафта» по вопросам развития газоперерабатывающих производств Владимира ТРОЦЕНКО, «сертификация является важным этапом в улучшении деятельности компании и совершенствованием единой политики управления ОАО «Укрнафта».

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2%, по сравнению с 2007 годом, до 1 млрд. 438,03 млн. грн.