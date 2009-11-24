Аукцион по экспорту электроэнергии не вызовет интерес

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует отсутствие интереса к проведению первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии, запланированному на декабрь текущего года, в связи с ухудшением ценовой конъюнктуры на европейских рынках электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Мы то проведем этот аукцион, но, я думаю, не будет желающих. Сейчас цена (на европейских рынках – УНИАН) настолько ниже, что это совсем не выгодно – в Европе купить дешевле. Исходя из ценовой конъюнктуры, просто может не быть покупателей», – сказал министр, отметив при этом, что ухудшение ценовой конъюнктуры уже сказалось на объемах поставок украинской электроэнергии с Бурштынского энергоострова в направлении восточноевропейских стран.

«У нас с пятницы объемы экспорта с острова упали более чем в два раза», – сказал Ю.ПРОДАН. В то же время он подчеркнул, что Минтопэнерго не намерено отказываться от проведения аукциона в декабре, на который планируется выставить доступ к сечению для обеспечения передачи свободной в настоящее время мощности Бурштынского энергоострова в размере 100 МВт.

Как сообщал УНИАН, участники рынка отмечают, что украинская электроэнергия может потерять позиции в Европе из-за понижения фьючерсов на европейских рынках. Так, годовые фьючерсы на электроэнергию в Германии на 2010 год в период с 23 октября по 23 ноября 2009 года подешевели на 8,1% – до 45,35 евро за МВт/ч, а фьючерсы на первый квартал следующего года подешевели в среднем на 14,8% – до 43,36 евро за 1 МВт/ч.

Цены на годовые фьючерсы в Чехии на 2010 год на протяжении последних тридцати дней сократились на 8% – до 42,8 евро за МВт/ч, а квартальные фьючерсы на первый квартал 2010 года – на 13,5%, до 40,65 евро за МВт/ч.

Напомним, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины в конце октября утвердила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на ноябрь в размере 425,56 грн за МВт/ч (без НДС), что эквивалентно 35,9 евро за МВт/ч. По такой цене украинские энергоснабжающие компании, в том числе госпредприятие «Укринтерэнерго», могут покупать электроэнергию для дальнейшего экспорта.