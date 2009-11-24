Ливия построит в Одесской области НПЗ?..

Украина предлагает Ливии создать совместное предприятие для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нефтеперерабатывающего завода в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Алексей НЕСТЕРЕНКО, который находится в Ливии в составе делегации во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

А.НЕСТЕРЕНКО рассказал, что Украина предложила ливийской стороне построить на территории Украины нефтеперерабатывающий завод. Сейчас в Минтопэнерго создана украинская часть рабочей группы, которую возглавляет министр Юрий ПРОДАН.

А.НЕСТЕРЕНКО выразил надежду, что уже в декабре состоится совместное заседание рабочей группы по вопросам дальнейшей реализации этого инвестиционного проекта. Украинская сторона уже провела маркетинговое исследование по выбору площадки для нового НПЗ. Украина предлагает выбрать место в районе Бродов Львовской области или порта "Южный" в Одесской области. Объясняя такой выбор, А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что Украина все же хочет перейти от реверса к аверсу (нефтепровода "Одесса-Броды" - УНИАН) и загрузить этот нефтепровод в проектном режиме.

Также украинская сторона проработала маршруты поставки на будущий НПЗ нефти из Ливии или путем замещения азербайджанской, казахской нефтью из портов, которые размещены в акватории Черного моря.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, также отработана ценовая составляющая доставки нефти на НПЗ. По предварительным расчетам, ливийская нефть будет дороже на 10 долларов за тонну. “В среднем выходит доставка тонны нефти на эту площадку в пределах 630 долларов за тонну, это, в принципе, нормальная цена для НПЗ”, – отметил он. В то же время правительственный чиновник сообщил, что строительство первой очереди завода планируется завершить через пять лет, и на то время цена может измениться.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, уже отработаны и вопросы, связанные с составом и качеством нефти, а также определены параметры будущего НПЗ. Планируется, что его мощность будет составлять, приблизительно, 8-10 млн. тонн в год при годовой потребности Украины в 16-18 млн. тонн.

Он отметил, что сегодня основным экспортером нефти в Украину является Россия, и диверсификация поставок положительно повлияет на украинский рынок. “Наша потребность в год – 18 млн. тонн минус 4 млн. тонн собственной нефти, и завод, строительство которого предусматривает Ливия в пределах 8 млн. тонн, – сами посчитайте, процентов на 60 мы диверсифицируем поставки”, – отметил А.НЕСТЕРЕНКО.

Также он сообщил, что, согласно планам, глубина переработки нефти составит 96%, а качество нефтепродуктов планируется на уровне стандарта Евро 5. По предложению украинских специалистов, эти светлые нефтепродукты будут реализовываться исключительно на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года Украина и Ливия договорились о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода в Одесской области. Такие договоренности озвучила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. По ее словам, мощность НПЗ, который, вероятно, будут строить возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.