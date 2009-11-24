Газпром рассчитывает увеличить доходы в 2010 году до 3,79 триллиона рублей с запланированных на текущий год 3,3 триллиона, сообщает Рейтер со ссылкой на компанию.

Крупнейший в мире газодобытчик сообщил во вторник, что совет директоров компании утвердил бюджет на 2010 год с профицитом в 500 миллионов рублей.

Компания собирается нарастить расходы до 3,88 триллиона рублей с 3,68 триллиона, запланированных на этот год, и прогнозирует финансовые заимствования в объеме 90 миллиардов рублей в 2010 году.

В 2009 году Газпром также планировал занять 90 миллиардов рублей, однако в сентябре сообщил о планах нарастить заимствования более чем втрое - до 304,9 миллиарда рублей.

Инвестиции компании в следующем году составят 802,4 миллиарда рублей, включая 663,56 миллиарда капитальных затрат и 138,84 миллиарда долгосрочных финансовых вложений.

Под влиянием падения спроса на газ компания ранее сократила инвестпрограмму 2009 года до 761,5 миллиарда рублей с запланированных изначально 920 миллиардов, урезав капитальные затраты на 31 процент до 483,5 миллиарда рублей и долгосрочные финансовые вложения на 17 процентов до 278 миллиардов.

Утвержденные Газпромом параметры бюджета предстоит утвердить правительству РФ, которое контролирует газового монополиста.