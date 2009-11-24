Ющенко: Тариф на транзит российского газа должен быть европейским

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина должна повысить тарифную ставку на услуги транзита российского газа через свою территорию до европейского уровня.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Прилуках Черниговской области.

«Мы должны перейти на исключительно рыночную формулу формирования цены на прокачку российского газа через территорию Украины», – сказал глава государства. По его расчетам, при применении соответствующей формулы, которая используется в отношениях с Европейскими странами, ставка тарифа вырастет с 1,7 до 4,5 – 5,5 долларов за тысячу кубометров на 100 км.

Президент убежден, что принятие за основу тарифа, который уже работает в Словакии, Австрии, Германии, даст ответ на то, как вывести НАК «Нафтогаз Украины» из сложного финансового положения. «Если бы в 2009 году премьер-министр подписала тариф, который работает, например, в Словакии, НАК «Нафтогаз Украины» получил бы дополнительных доходов на сумму 2,5 млрд. долларов», – сказал он, отметив, что этой суммой можно было бы профинансировать годовой дефицит бюджета НАК. «Тогда возникает вопрос: 33 млрд. дефицита бюджета компании – это проблема работы кампании или это проблема политических договоренностей, которые ведут к банкротству НАК «Нафтогаз Украины?», – сказал Президент.

По прогнозу главы государства, сейчас снова будут актуализированы разговоры о получении российского кредита для покрытия расчетов за потребленный российский газ, а следующим вопросом станет банкротство НАК «Нафтогаз Украины» и передача его активов – в первую очередь ГТС - кредитору. «Или вы считаете, что есть какая-то другая задумка?», – задал Президент риторический вопрос. Он напомнил о своей неизменной позиции относительно необходимости пересмотра заключенных 19 января 2009 года газовых контрактов. «Я убежден, что это дорога капитуляции», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что в заключенных договоренностях политическая составляющая превышает экономическую: «Здесь была не только нарушена экономика, здесь была поднята большая политика».

«В январе 2009 года только Президент говорил: «Опомнитесь, потому что вам предложили дорогу, которая ведет к потере национальной газотранспортной системы». Мое предостережение остается в силе до сих пор», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.