ТКЭ 5-ти областей Украины задолжали "Газу Украины" свыше 1,39 млрд. грн.

Крупнейшими должниками за потребленный природный газ являются предприятия ТКЭ пяти восточных областей – “Газ Украины”

Крупнейшими должниками перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого и нового отопительных сезонов, являются предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ДК “Газ Украины” на официальном сайте компании.

По ее информации, на 23 ноября долги перед компанией предприятий ТКЭ каждой из указанных областей за потребленный с 1 октября 2008 года газ составляют от 141 млн. грн. до 437 млн. грн., а уровень оплаты – от 59% до 76%. Сумма долга за газ теплопоставщиков этих областей превышает 1,39 млрд. грн. (при задолженности всех предприятий ТКЭ в Украине – более 2,295 млрд. грн.).

Таким образом, долги за потребленный с 1 октября прошлого года природный газ теплопоставщиков Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей составляют более 60% долга всех предприятия ТКЭ.

Среди предприятий ТКЭ, чей долг перед компанией за природный газ с 1 октября прошлого года составляет от 105 до 135 млн. грн. - «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Донецкгортепло-сеть», «Криворожтеплосеть», «Криворожская теплоцентраль», «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Неудовлетворительными являются расчеты за газ предприятий ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей и в новом отопительном сезоне - с 1 октября 2009 года. По состоянию на 23 ноября уровень оплаты теплопоставщиков каждой из этих областей за потребленный с 1 октября с.г. газ составляет от 12% до 26%, а задолженность – от 40 млн. грн. до 121 млн. грн. Сумма их долга перед ДК “Газ Украины” превышает 422 млн. грн. (как сообщал УНИАН, задолженность по Украине с 1 октября 2009 года всех предприятий ТКЭ – более 888 млн. грн.), или 47% от долга всех предприятий ТКЭ.

Низкие расчеты за газ являются следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

При этом “Газ Украины” напоминает, что в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря в 2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине только при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.