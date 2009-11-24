ТКЭ 5-ти областей Украины задолжали "Газу Украины" свыше 1,39 млрд. грн.

17:12, 24 ноября 2009
Энергетика
1 0

Крупнейшими должниками за потребленный природный газ являются предприятия ТКЭ пяти восточных областей – “Газ Украины”

Крупнейшими должниками перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого и нового отопительных сезонов, являются предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ДК “Газ Украины” на официальном сайте компании.

По ее информации, на 23 ноября долги перед компанией предприятий ТКЭ каждой из указанных областей за потребленный с 1 октября 2008 года газ составляют от 141 млн. грн. до 437 млн. грн., а уровень оплаты – от 59% до 76%. Сумма долга за газ теплопоставщиков этих областей превышает 1,39 млрд. грн. (при задолженности всех предприятий ТКЭ в Украине – более 2,295 млрд. грн.).

Таким образом, долги за потребленный с 1 октября прошлого года природный газ теплопоставщиков Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей составляют более 60% долга всех предприятия ТКЭ.

Среди предприятий ТКЭ, чей долг перед компанией за природный газ с 1 октября прошлого года составляет от 105 до 135 млн. грн. - «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Донецкгортепло-сеть», «Криворожтеплосеть», «Криворожская теплоцентраль», «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Неудовлетворительными являются расчеты за газ предприятий ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей и в новом отопительном сезоне - с 1 октября 2009 года. По состоянию на 23 ноября уровень оплаты теплопоставщиков каждой из этих областей за потребленный с 1 октября с.г. газ составляет от 12% до 26%, а задолженность – от 40 млн. грн. до 121 млн. грн. Сумма их долга перед ДК “Газ Украины” превышает 422 млн. грн. (как сообщал УНИАН, задолженность по Украине с 1 октября 2009 года всех предприятий ТКЭ – более 888 млн. грн.), или 47% от долга всех предприятий ТКЭ.

Низкие расчеты за газ являются следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

При этом “Газ Украины” напоминает, что в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря в 2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине только при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter