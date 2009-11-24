"Газпром" согласился сократить объем поставок газа в Украину на 2010 г.

ОАО "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа на Украину в 2010 году снижен до 33,75 миллиарда кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 миллиардов кубометров, также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.

Как сообщалось, во вторник в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины. "По итогам переговоров, в соответствии с достигнутыми договоренностями между председателями правительств России и Украины, были подписаны дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 миллиарда кубометров. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины"в 2009 году", - говорится в сообщении Газпрома.