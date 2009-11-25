Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 24 ноября, понизилась на фоне данных о росте экономики США, уровень которого оказался в третьем квартале 2009 года ниже предварительной оценки, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,54 доллара - до 76,02 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 1 доллар - до 76,46 доллара за баррель.

Как сообщило во вторник Бюро экономического анализа министерства торговли США, скорректированный реальный ВВП США в третьем квартале текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении, что оказалось ниже предварительной оценки в 3,5%.

Скорректированный рост экономики США оказался ниже предварительной оценки, опубликованной в конце октября, чему способствовал пересмотр в большую сторону объемов импорта, а расходов на личное потребление - в меньшую.