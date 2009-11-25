Объемы поставок газа отражают реальные потребности Украины

Объемы поставок газа Украине скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" во вторник подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа на Украину в 2010 году снижен до 33,75 миллиарда кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 миллиардов кубометров. Также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа "Нафтогазом Украины" в 2009 году.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями премьер-министра России и премьер-министра Украины в Ялте, сегодня состоялись переговоры с руководством НАК "Нафтогаз Украины". Достигнута окончательная договоренность по объемам отбора газа Украиной в 2010 году. Объемы скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса. Согласованные объемы исключают риск уплаты штрафов НАК "Нафтогаз Украины" в 2010 году за неотбор газа в соответствии с контрактом. И достигнута окончательная договоренность о том, что "Газпром" не будет взимать штрафы за недобор газа, который составил по итогам десяти месяцев 13 миллиардов кубометров, в 2009 году. Эти договоренности положены на бумагу - подписано дополнение к контракту", - сказал Миллер.

Он еще раз подчеркнул, что "все это сделано в соответствии с политическими договоренностями двух премьер-министров в Ялте".

В свою очередь, председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина отметил понимание российской стороны в вопросе недобора газа.

"Исходя из договоренностей премьер-министров в Крыму, перед нами была поставлена задача - во вторник согласовать объемы газа. Учитывая то, что финансово-экономический кризис коснулся нашей страны, мы недобрали существенный объем газа по этому году и обратились с соответствующей просьбой к своим партнерам. Мы нашли в этом вопросе понимание. Сегодня подписаны документы, которые освобождают украинскую сторону от уплаты штрафов в 2009 году, и зафиксировали объем 2010 года", - сказал он.

Премьер-министр РФ Владимир Путин 19 ноября в Ялте еще раз подтвердил, что штрафные санкции к Украине применяться не будут, а "Газпром" и "Нафтогаз" закрепят это документально. Кроме того, он заявил, что объем поставок газа для Украины на 2010 год также будет скорректирован.

Если бы штрафные санкции были применены, то Украине пришлось бы заплатить от 5,8 миллиарда долларов (оценка "Нафтогаза") до 7,8 миллиарда долларов (оценка президента страны Виктора Ющенко).

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" 19 января 2009 года подписали два независимых друг от друга контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на тот же период. Согласно контрактам, "Газпром" и "Нафтогаз" с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами. В 2009 году украинские партнеры при закупках газа получают 20-процентную скидку к европейской формуле цены. Каждый квартал цена пересчитывается по формуле, учитывающей изменение индексов цен на мазут и газойль.

В свою очередь, украинская сторона обязалась сохранить в 2009 году ставку транзитного тарифа по территории Украины на уровне 2008 года - 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров.

В соответствии с контрактом, на 80% годового объема поставок газа распространяется условие "бери или плати" ("take or pay"). Однако в связи с финансово-экономическим кризисом уровень потребления газа на Украине резко снизился. За десять месяцев этого года при контрактных обязательствах в 31,7 миллиарда кубометров было закуплено лишь 18,85 миллиарда кубометров. Всего контракт предусматривает поставку в 2009 году на Украину 40 миллиардов кубометров газа против почти 50 миллиардов кубометров в 2008 году.

"Газпром" 1 января 2009 года прекратил поставки газа Украине в связи с отсутствием соглашения на 2009 год, 7 января был прекращен транзит в ЕС через территорию республики. Возобновить его удалось лишь после подписания 19 января нового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Предшествовавшие этому переговоры вели премьер-министры России и Украины.