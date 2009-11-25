Продажа бензина через АЗС в октябре сократилась на 6,3%

Реализация бензина в Украине через АЗС в октябре сократилась на 6,3%, дизельного топлива - увеличилась на 3,1% – Госкомстат

Киев. 25 ноября. УНИАН. Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 184 единицы, в октябре сократилась на 6,3%, по сравнению с октябрем 2008 года, - до 320,5 тыс. тонн, а дизельного топлива - увеличилась на 3,1% - до 155,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 54,4% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 37,9% – А-90-93, 7,7% – А-72-80.

В октябре т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,223 млрд. грн., из которой 3,093 млрд. грн. (73,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,130 млрд. грн. (26,8%) - от продажи дизельного топлива.

На 1 ноября т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 126,9 тыс. тонн бензина и 55,7 тыс. тонн дизельного топлива.