В России экспорт газа за 10 мес. упал на 23,9%
15:07, 25 ноября 2009Энергетика
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Россия. Экспорт природного газа в январе-октябре 2009 года упал на 23,9% относительно показателя за соответствующий период 2008 года и составил 125,4 млрд куб. м.
Природный газ – одна из главных статей экспорта России. Показатель пугает и политиков, и экономистов. Слишком Россия зависит от природного газа, поэтому падение экспорта воспринимается как глобальная проблема экономики этой страны.
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