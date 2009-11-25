В России экспорт газа за 10 мес. упал на 23,9%

Россия. Экспорт природного газа в январе-октябре 2009 года упал на 23,9% относительно показателя за соответствующий период 2008 года и составил 125,4 млрд куб. м.

Природный газ – одна из главных статей экспорта России. Показатель пугает и политиков, и экономистов. Слишком Россия зависит от природного газа, поэтому падение экспорта воспринимается как глобальная проблема экономики этой страны.