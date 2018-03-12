Газовые изыски: краткосрочные перспективы, понятные только двоим…

Можно вздохнуть с облегчением… В этому году Украину за недобор газа штрафовать не будут. Не придется нам опять изощряться в поисках миллиардной суммы. Вчера Газпром и Нафтогаз подписали дополнения к контракту на поставку российского газа в 2010 г. Причем, как неоднократно подчеркивала российская сторона, все состоялось благодаря договоренностям глав правительств России и Украины Юлии Тимошенко и Владимира Путина. В соответствии с дополнениями, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд куб м и отсутствие штрафных санкций в 2009 году. Причем стороны подписали два независимых друг от друга контракта купли-продажи с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины с 2009 по 2019 год.

А в документах указали...

Две компании с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в полном соответствии с европейскими стандартами.

Стороны согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам при закупках газа будет сделана 20-процентная скидка к европейской формуле цены. Каждый квартал цена пересчитывается по формуле, учитывающей изменение индексов цен на мазут и газойль.

В свою очередь, украинская сторона обязалась сохранить в 2009 году ставку транзитного тарифа по территории Украины на уровне 2008 года в размере 1,7 доллара за 1000 куб. м на 100 км. В соответствии с контрактом на 80 проц годового объема поставок газа распространяется условие «бери или плати» /«take or pay»/.

Как отметил после подписания документа председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер: «Объемы скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса. Согласованные объемы исключают риск уплаты штрафов НАК "Нафтогаз Украины" в 2010 году за недобор газа в соответствии с контрактом. И достигнута окончательная договоренность о том, что "Газпром" не будет взимать штрафы за недобор газа, который составил, по итогам десяти месяцев, 13 млрд куб м, в 2009 году. Эти договоренности положены на бумагу - подписано дополнение к контракту. Еще раз повторю: все это сделано в соответствии с политическими договоренностями двух премьер-министров в Ялте».

Можно порадоваться, всех волновал один вопрос – если не применят штрафы в 2009 году, то смогут ли это сделать позже? Но Владимир Путин на пресс-конференции с Юлией Тимошенко в Ялте заявил, что Россия и позже этого делать не будет… Значит, нынешний год пройдет без «предъяв», а за следующий Миллер расписался… А что будет позже, в 2011 году и далее? Опять новые договоренности. Что касается документов, то их постсоветские государства, конечно, научились составлять по примеру СССР – напишем так, чтобы поняли только мы сами… Для того, чтобы хоть немного разобраться, нужно вспомнить подробности крымской встречи премьеров…

Немного о Ялте и газе...

Хотя Тимошенко накануне заседания и заявила, что газовые вопросы в Ялте обсуждаться не будут, однако именно они были главной темой переговоров. Другие вопросы двустороннего сотрудничества – по сельскому хозяйству, авиастроению и т.д, были обсуждены в ходе работы подкомиссий и практически итоговый документ (протокол заседания комитета) был согласован заранее и требовал лишь формального подписания.

После получасовой встречи премьеров в формате «тет-а-тет» выяснилось, что в ней принимали участие и газовики. Причем, если глава НАК «Нафтогаз Украина» Олег Дубина был в списке украинской делегации, то глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлен не был, однако присутствовал.

Другие же украинские министры – экономики Боглан Днилишин, аграрной политики Юрий Мельник, промполитики Владимир Новицкий томились в зале заседания, ожидая начала переговоров в расширенном составе. Этот факт лишний раз подтверждал, что основная тема беседы в узком составе – газ.

Переговоры шли долго - около двух часов, и как было видно в окно достаточно оживленно, но какого-либо напряжения не наблюдалось. Однако после участники встречи были крайне неразговорчивы, видимо была установка ничего не комментировать раньше премьеров, и лишь один из них - Виктор Черномырдин на вопрос, что удалось решить, с улыбкой ответил: «Решили все». Тимошенко и Путин выходили из зала тоже улыбаясь, видимо, удовлетворенные встречей.

На пресс-конференции первым выступил Путин и практически сразу заговорил о газе. «Хочу сразу проинформировать вас о том, что премьер-министр Украины поставила ряд вопросов, связанных с кризисными явлениями. И мы сочли возможным пойти навстречу украинской стороне и несколько скорректировать наши предварительные договоренности. Я думаю, что в результате их оформления никаких проблем вообще ни у кого не должно возникнуть».

На просьбу журналистов уточнить, о чем именно была достигнута договоренность, Путин сказал, что в частности речь идет о штрафных санкциях. « Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и НАКом Украины, принято решение не предъявлять этих санкций. Я еще раз хочу публично это подтвердить - санкции предъявляться не будут».

Говорил он и новом тарифе на транзит, и о цене газа – все будет соответствовать европейским правилам, «никакого эксклюзива и никакой засады здесь ни для кого нет».

Ющенко и поворот на 180 градусов

Тимошенко сразу же решила подтвердить, что между ней и Путиным нет никаких разногласий. «Еще раз хочу подтвердить, что Украина имеет между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» стандартный контракт, именно такой, как с «Газпромом» имеют другие европейские страны. И все разговоры о том, что контракт плохой или хороший, не имеют под собой никаких оснований. Он просто стандартный», - заявила премьер Украины и подчеркнула, что этот контракт подтверждает, что Украина и Россия «равные партнеры», а те, кто критикует документ, просто хотят вернуть коррупционные схемы в газовые отношения.

После таких слов Тимошенко, Путин вспомнил, что еще несколько лет назад дискутировал с Президентом Украины Ющенко на тему перехода на рыночные отношения. «Помню, тогда он мне много говорил: да, будет тяжело, но Украина должна это сделать - перейти на рыночное ценообразование, это одно из проявлений независимости. Это правда: суверенитет и независимость. Теперь, когда это сделано, это почему-то кажется необоснованным. Такой неожиданный поворот на 180 градусов выглядит, по меньшей мере, странно», - сказал Путин. Но главное, что забыл уточнить - Ющенко предлагал постепенный переход на рыночные отношения - в течение 5-ти лет.

Об отказе от штрафов… в который раз, но громче и четче

О том, что Газпром не будет «огорчать» «Нафтогаз», Путин заявлял и на совместной пресс-конференции с Тимошенко 29 апреля. Кстати, после заседания мажправкомитета.

Тогда журналистам пришлось фактически «выжимать» из него конкретный ответ, который в итоге был краток как никогда. Единственное слово «Нет» сказал ТАК тихо, что похоже его услышала лишь сидевшая рядом Тимошенко. Журналисты в ответ на вопрос увидели лишь отрицательный кивок головой. Однако в стенограмме пресс-конференции, размещенной на сайте премьера России, как ответ записано - «Нет». Правда, речь тогда шла о недоборе в 20% - кто знал, что из-за кризиса потребление сократится еще больше. А уже в Ялте об отказе взимать штрафы было сказано четко и громко.

Почему все время муссировался вопрос штрафов, можно объяснить. После заявления зампреда «Газпрома» Медведева о том, что штрафы выставляться не будут «сейчас», возникло совершенно обоснованное опасение, что они могут быть выставлены позже – когда экономическая ситуация в стране начнет улучшаться. Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в интервью УНИАН предположил даже, что санкции могут быть предъявлены в 2017 году. Но, кажется, этот вопрос закрыт. За 2009 платить никогда не придется…

Что касается дополнений к контрактам, то, по заявлениям Тимошенко 19 ноября, каких-то отдельных документов по отказу от санкций до конца года подписывать не собирались. «Нафтогаз» и «Газпром» должны были «разбираться», подбивая итоги года. Это фактически подтвердил тогда и первый вице-премьер России Игорь Шувалов, отвечая на вопрос, планируется ли как-то документально зафиксировать договоренность. «Вы же слышали, что сказал премьер (Путин)... А зачем?.. Думаю, что нет», - сказал он.

Тут следует напомнить, что еще 29 апреля Путин отметил, что невзимание штрафов не требует корректировки существующих и подписания новых документов. «В документах это есть. Этот контракт предусматривает возможность не применять штрафные санкции, что «Газпром» и делает», - пояснил он.

Вот и выходит, подписывать было незачем, но подписали… Народ попугали, воду взбаламутили, сделали все по-свлему…

Можно предположить, что «Газпром» и «Нафтогаз» подписанием дополнений к контракту отреагировали на непрекращающийся поток заявлений со стороны Секретариата Президента по поводу штрафов и провала газовых договоренностей.

Смирится ли Россия с потерей 8 млрд лолларов?..

Отказ от взимания штрафов конечно радует. Тимошенко поблагодарила Путина за такой шаг, заявив, что оценила его, а Черномырдин назвал это уступкой. Вероятно, России придется отказаться и от штрафных санкций к другим европейским странам, которые как и Украина в этом году недобрали газ - кризис-то везде… Кстати, Тимошенко после переговоров в Ялте высказала это предположение. Просто так такие заявления не делаются. Причем сумы возможных санкций несоизмеримы. По оценке Соколовского, 19 стран Европы, которые покупают газ, за недобор 25-30 млрд кубов должны заплатить в общей сложности 2,5 млрд долларов. А Украина за 12 млрд. кубов – порядка 8 млрд.

На повестке дня остается главное - учитывая, что Россия устами многих чиновников, в том числе, самого высокого ранга, подчеркивает, что отношения с Украиной должны стать рыночными и прагматичными, неужели так легко сможет отказаться от достаточно крупной суммы, которую при всем желании сегодня невозможно получить с Украины ввиду полного отсутствия средств. Не исключено, что эти 8 миллиардов так или иначе будут учтены при подготовке нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере. Проект документа, предложенный Россией, эксперты уже оценивают как очень опасный для Украины. Кроме того, северная соседка, похоже, собирается предоставить Украине кредит, по некоторым данным, до 1 млрд долл. на закупку газа. Это подтверждает то, что в переговорах 19 ноября в Ялте участвовал министр финансов РФ Алексей Кудрин. Если условия кредита нашей стороне не подойдут и последует отказ от этих средств, то РФ снова станет на дыбы, мол, видите, денег им не нужно – значит они у Украины есть, просто никто платить не хочет…

Юрий Ходжаян, Оксана Павловская (УНИАН)

В материале были использованы фрагменты из стенограмм пресс-конференций премьер-министров Украины и России 29 апреля и 19 ноября 2009 года, размещенных на сайте главы правительства Российской Федерации