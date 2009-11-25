Штрафная уступка Газпрома может дорого стоить Украине

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает отказ «Газпрома» от применения штрафных санкций в этом году отнюдь не победой Украины, а только уступкой, за которую, вероятно, придется дорого заплатить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя сообщение о заключении между «Нафтогазом» и «Газпромом» дополнительного соглашения к январским газовым контрактам. Данный документ фиксирует отказ российской газовой монополии от применения штрафных санкций в 2009 году, а также снижение объемов покупки Украиной газа в будущем году с 42 до 33 млрд. кубометров.

«Принципиально дополнительное соглашение ничего не изменяет, Украина как была на крючке у «Газпрома», так и осталась. Речь идет лишь о неприменении штрафов за недобор газа в этом году, что не исключает санкций в будущем», - сказал С.ТИГИПКО. Такие санкции, по мнению политика, могут появиться уже в 2010-м.

«В этом году Украина купит не больше 25 млрд. кубометров топлива, в следующем, согласно прогнозам Минэкономики и самого «Нафтогаза», стране нужно будет не больше 27 млрд. кубометров. То есть, подписывая дополнительное соглашение, мы заранее нарываемся на штрафы”, - считает С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что до сих пор не понятно, на каких условиях Россия «простила» Украине 8 млрд. дол. “С учетом прагматической позиции Москвы в вопросах экономики, вряд ли речь идет о новогоднем подарке», - добавил он.

С.ТИГИПКО убежден, что премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая вела переговоры об изменении газовых соглашений, не удалось достичь главного, а именно: изменения принципов и подходов к сотрудничеству сторон. «Фиксация объемов потребления газа на десять лет вперед - абсурдна. Точно спрогнозировать динамику развития экономики на такой период просто невозможно. Объемы потребления газа должны пересматриваться раз в полгода, а то и ежеквартально, – отметил С.ТИГИПКО. – И что самое важное: на переговорах глав правительств Украины и России даже не затрагивался вопрос цены, хотя сегодня вполне очевидно, что она слишком высока».